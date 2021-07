"Sanatorium miłości": 81-letni Gerard oświadczył się Iwonie. "Dla nich nie ma barier, granic, wieku"

Zośka 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Fajnie, że się pokochali, kibicuje każdej prawdziwej miłości :) Ale znam pewna starsza panią, też ok. 80tki, która mojej babci po kilku drinkach opowiedziała jak to wygląda w sanatorium. Była za młodu kilka razy i mówi, że tam czuła się prawdziwą kobieta, adorowana i spełniła się seksualnie za te wszystkie lata małżeństwa żyjąc z facetem poślubionym z rozsądku w biednej peegerowskiej wsi. Miała 4 dzieci, a dwoje to spadki po sanatoryjnych ekscesach. I mówiła, że niczego w życiu nie żałuje. Jak dla mnie to wszyscy tylko tam czekają, żeby wyżyć się seksualnie.