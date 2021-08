Sandra Kubicka pojawiła się na imprezie w niemal IDENTYCZNEJ stylizacji jak wcześniej Joanna Opozda. Przypadek? (ZDJĘCIA)

gosc 19 min. temu zgłoś do moderacji 20 6 Odpowiedz

Tak się zastanawiam, czemu Joanna tak idzie w ciemno w to małżeństwo z Antkiem. Nawet jeśli jest w ciąży, to wiązanie się małżeństwem z nieprzewidywalnym zachowaniem facetem niczego nie zmieni. On już tylu dziewczynom wyciął nagle numer, że to niemożliwe, żeby nagle zrobił się stabilny. Ten typ tak ma po prostu. Może Joanna poczyta nasze komentarze i się zastanowi. Co o tym myślicie? 🔥