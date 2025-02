Sąsiedzi o rodzicach zabójcy Gabby Petito: "Okropni ludzie. Nikt nie chce mieć z nimi nic wspólnego"

On mi strasznie przypomina Pelaka. A tak w ogóle to straszna sprawa, nawet w liscie smobójczym nie potrafił przyznać się do tego co zrobił i przeprosić tylko wymyślał jakies niestworzone historie. Najgorszy typ faceta. Niby miły, uprzejmy i nikt się nie spodziewa kłopotów. A później zadręcza psychicznie, wywołuje wyrzuty sumienia, bo "właśnie płacze w łazience tak bardzo cię kocham". Wyssał życie z tej pogodnej dziewczyny a na koncu ją zabił. A na dodatek w liście samobojczym zrobił z siebie ofiarę. Największy żart to jednak ta interwencja policji, kiedy przechodzień zgłosił że on ją spoliczkował, policja przyjechała i zaczęła grozić lasce ważącej może z 45 kg zarzutami za przemoc (bo typ byl podrapany, zimny i opanowany wmówił im, że ona się na niego rzuciła a on się tylko bronił - wiadomo jak się kogoś tylko odpycha to zwykle wychodzi z tego policzek, ona natomiast rozstrzesiona na maksa jak TO ZWYKLE ofiary przemocy zaczęła obwiniac siebie, że była niemiła i dlatego się kłócą). Wiec policja zawiazła go do hotelu dla ofiar przemocy. No jeden wielki żart.