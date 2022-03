Schorowany Phil Collins dał OSTATNI KONCERT w życiu. "Teraz musimy sobie znaleźć prawdziwą pracę"

Chociaż trudno w to uwierzyć, to Phil Collins oraz Genesis wystąpili na scenie po raz ostatni. Zespół zyskał sławę w latach 70., od tego czasu sprzedając ponad 100 milionów płyt . Wokalista formacji stał się legendą i zdobył wszystkie najważniejsze nagrody muzyczne. Collins też rzeszę fanów, którzy oczywiście towarzyszyli mu podczas pożegnalnego koncertu w Londynie.

Przypomnijmy, że Philowi Collinsowi dokuczają nie tylko schorzenia, ale też była żona Orianne Cevey. Muzyk poślubił ją w 1999 roku i rozwiódł się w 2006 roku, co kosztowało go 46 milionów dolarów. Później ponownie się z nią związał, ale to nie skończyło się najlepiej. Po kolejnym burzliwym rozstaniu Cevey wymieniła wszystkie zabezpieczenia w willi gwiazdora w Miami i bezprawnie okupywała willę. Sprzedawała też cenne pamiątki artysty, by zarobić dodatkowe pieniądze i zrobić mu na złość. Jak można się tylko domyślać, raczej nie oglądała ostatniego koncertu byłego męża...