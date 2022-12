Sebastian Karpiel-Bułecka nie wybiera się na Eurowizję: "TO FESTIWAL DZIWACTW"

Kto na Eurowizję? Internauci wymieniają swoich faworytów

Sebastian Karpiel-Bułecka i Zakopower na Eurowizji? Muzyk mówi wprost

Eurowizja co prawda bywa nieprzewidywalna, co pokazało m.in. zwycięstwo Portugalii w 2017 roku, jednak Sebastiana to nie przekonuje. Niby widzi jakiś progres, jednak nie przekonało go to na tyle, aby podjąć rękawicę.

Ostatnio widzę, że to się zmienia, jest coraz lepiej, jakby spojrzeć choćby na ostatnią edycję. Chociaż może być też tak, że prawdziwy obraz przysłonił mi zwycięzca - twierdzi, jednocześnie chwaląc tegorocznych zwycięzców: Kalush Orchestra gra podobną muzykę do naszej, w świetny sposób łączy tę tradycję ukraińską z hip-hopem. To może dawać do myślenia, że coś drgnęło i nie do końca chodzi już o to, żeby być dziwnym, tylko żeby to było dobre muzycznie i oryginalne.