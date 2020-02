Sebastian Karpiel-Bułecka zachwyca się umiejętnościami adaptacyjnymi żony: "Wie, co powiedzieć i jak się zachować"

Jakiś czas temu, po tym, jak Paulina w rozmowie z Wirtualną Polską wyznała, że na południu Polski "nie może się porządzić, bo nie jest u siebie", media rozpisywały się na temat tego, że nie do końca może odnaleźć się w specyficznym góralskim środowisku. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie prawda, a celebrytce marzy się, by na stałe osiedlić się w regionach ukochanego: