Selena Gomez robi furorę w Nowym Jorku w spódnicy Versace (ZDJĘCIA)

Selena Gomez przeszła już w życiu wiele ciężkich chwil. Burzliwy związek z Justinem Bieberem doprowadził ją do załamania nerwowego. Piosenkarka zaczęła mieć problemy z narkotykami i cierpieć na ataki paniki . Na jakiś czas udała się nawet do zamkniętego ośrodka terapeutycznego .

Z pewnością upłynie jeszcze trochę czasu, zanim Gomez odzyska życiową równowagę, ale patrząc na jej nowe zdjęcia, można stwierdzić, że jest już w znacznie lepszej formie. Ostatnio była gościem w popularnym programie "The Late Show", gdzie promowała nowy serial ze swoim udziałem pt. "Only Murders in the Building".