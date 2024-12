Selena Gomez ukrywała wieść o zaręczynach przez Justina Biebera? Żona piosenkarza już ZAREAGOWAŁA na radosne wieści aktorki

Jednym z głośniejszych, show-biznesowych tematów ostatnich dni były bez wątpienia zaręczyny Seleny Gomez i Benny'ego Blanco . Aktorka pochwaliła się radosną nowiną za pośrednictwem Instagrama, publikując zdjęcie błyszczącego pierścionka i pisząc, że "wieczność zaczyna się teraz". Post zebrał do tej pory ponad 18 milionów polubień i wywołał sporo emocji zarówno wśród fanów pary, jak i znajomych z branży. Komentarz zostawiła m.in. przyjaciółka Seleny, Taylor Swift, która zapewniła, że na ślubie zakochanych może wcielić się w rolę dziewczynki sypiącej kwiatki. Sam Benny Blanco udostępnił na swoim profilu wpis narzeczonej, nazywając ją pieszczotliwie "żonką".

Selena Gomez przez kilka miesięcy ukrywała zaręczyny, ze względu na Justina Biebera?

Nieco więcej na temat o okolicznościach zaręczyn Gomez i Blanco można przeczytać w jednym z artykułów portalu Daily Mail. Według informatora serwisu, producent muzyczny oświadczył się artystce już w sierpniu tego roku. Para miała jednak zwlekać z ogłoszeniem zaręczyn, ze względu na... Justina Biebera . Przypomnijmy, że 22 sierpnia były partner Seleny i jego żona Hailey powitali na świecie pierwszego syna. Gwiazda "Czarodziei z Weverly Place" i jej ukochany rzekomo obawiali się, że ujawnienie wiadomości o zaręczynach w podobnym czasie mogłoby doprowadzić do kolejnej internetowej afery i podburzyć niektórych fanów Bieberów.

Hailey Bieber zareagowała na zaręczyny Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Decyzja gwiazdorskiej pary nie powinna dziwić, zważając na fakt, że jeszcze do niedawna internauci rozprawiali na temat rzekomego konfliktu Seleny i Hailey Bieber, uparcie szukając "dowodów" na to, że panie się nie lubią i regularnie wbijają sobie szpile. Co ciekawe, żona Justina Biebera subtelnie zareagowała na ogłoszenie zaręczyn Gomez i Blanco. Fani natychmiast zauważyli, że modelka zostawiła serduszko pod szeroko komentowanym postem autorki przeboju "Wolves".