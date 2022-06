Selena Gomez w oversizowej bluzie i bez makijażu buszuje po dyskoncie, szukając drewna na opał (ZDJĘCIA)

Selena Gomez miała ostatnio pełne ręce roboty. Oprócz przygotowań do SNL, gdzie gwiazda zadebiutowała niedawno w roli gospodyni , 29-latka kończyła jeszcze pracę nad drugim sezonem serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", który ukaże się na platformie Disney+ pod koniec czerwca. Piosenkarce udało się jeszcze znaleźć czas, żeby pojawić się na głośnym ślubie Britney Spears , gdzie bawiła się w doborowym towarzystwie Madonny, Paris Hilton, Drew Barrymore i Donatelli Versace.

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży artystka, która aktywnie namawia fanów do samoakceptacji i promuje "ciałopozytywność", nie ma potrzeby, by wyglądać "perfekcyjnie" 24 godziny na dobę. Poza czerwonym dywanem Selena rezygnuje zwykle z obcisłych kreacji i niebotycznie wysokich szpilek na rzecz wygodnych dresów i sneakersów.