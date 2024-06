Selfie Joanny Kurowskiej z POGRZEBU oburzyło internautów. Aktorka się tłumaczy: "Ja to robię dla mistrza, żeby on był WIDOCZNY"

Joanna Kurowska tłumaczy się z pogrzebowego selfie

Popatrzy (dop. red. człowiek): jakiś smutny pogrzeb, jakiś smutny wieniec, o jakimś człowieku, o którym nie wiemy do końca, kto to jest, a jak damy swoją twarz, to ktoś kliknie. O to chodzi. Przecież mnie już jest tyle w mediach, mam premierę za premierą (...) Nie muszę się pokazywać, ja to robię dla mistrza, żeby on był widoczny – wyjaśniła Joanna Kurowska.