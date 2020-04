Sensualna Kylie Jenner w bikini spryskuje się swoim autorskim olejkiem do opalania (FOTO)

O Kylie Jenner było ostatnio głośno za sprawą jej "naturalnych" zdjęć, które trafiły do sieci. Choć nikt nie ma wątpliwości, że to, co serwują nam na swoich instagramowych profilach słynne siostry, jest raczej dalekie od rzeczywistości, fotografie niewystylizowanej Jennerki zrodziły liczne dyskusje odnośnie jej wyglądu. Po tym, jak beztroską mamę Stormi przyłapano bosą i z paczką chipsów w ręce w drodze do przyjaciółki, internauci zaczęli robić sobie z niej żarty