Sentymentalny Andrzej Sołtysik rozprawia o ROMANSIE z Ewą Drzyzgą: "Miała talent i coś umiała, BYŁO FAJNIE"

Choć o tym, że Ewa Drzyzga i Andrzej Sołtysik niegdyś ze sobą romansowali, było wiadomo od dawna, to sami zainteresowani po rozstaniu starali się nie wchodzić w szczegóły. Czasy się jednak zmieniły, a dziennikarz Dzień Dobry TVN , dziś u boku młodszej ukochanej, coraz chętniej udziela się na łamach kolorowej prasy i stara się uchodzić za eksperta w sprawach, o których niekoniecznie ma pojęcie.

Jak się okazuje, początki ich romansu też były dość ciekawe. Pracując w radiu młodzi dziennikarze spędzali ze sobą sporo czasu i mieli w redakcji nawet własne śpiwory . Wszystko przez to, że ostatni serwis informacyjny emitowano około pierwszej w nocy, a o 4:30 Drzyzga rozpoczynała nową zmianę. Zakochani długo milczeli na temat ich relacji i przyznali, że się spotykają dopiero pod koniec 1991 roku.

Co ciekawe, dziś ich relacje wyglądają zupełnie inaczej, co może zaskakiwać. Sołtysik wyznał bowiem, że on i Ewa nie są dziś nawet przyjaciółmi.