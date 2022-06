Seweryn z "Rolnik szuka żony" WZIĄŁ ŚLUB! Miłość życia znalazł dopiero po udziale w show TVP (ZDJĘCIA)

Hmm 59 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

To ten co krecil na boku? Nie rozumiem takich ludzi. Najpierw sie zglaszaja do programu bo niby nie umieja nikogo znalezc, a potem olewaja wybrane przez siebie kandydatki i w tajemnicy tworza związki poza kamerami. Za to powinny byc jakies kary od telewizji bo caly show staje sie nudne i udawane.