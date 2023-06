Shakira wróciła z synami do Barcelony! Sasha i Milan spędzą wakacje z Gerardem Pique

Przez kilka miesięcy rozstanie Shakiry i Gerarda Pique było tematem numerem jeden, jeśli chodzi o celebryckie dramy. Pomogły w tym piosenki, w których artystka kpiła z byłego, kłótnie z teściową oraz pierwsze wspólne fotki piłkarza z nową ukochaną. Mimo sporego zamieszania, zarówno wokalistka, jak i sportowiec podkreślali, że najważniejsze jest dla nich dobro synków. Zgodnie z ustaleniami sądowymi, para musi dzielić się opieką nad Sashą i Mialanem . Jak podaje hiszpański portal Marca, Shakira ma prawo do 20 dni w miesiącu z dziećmi, a Pique do 10. Sytuacja zmienia się jednak we wakacje.

Shakira wraca do Barcelony. Dzieci piosenkarki spędzą sporą część wakacji z ojcem

Wraz z końcem roku szkolnego w Stanach Zjednoczonych dzieci Shakiry i Gerarda Pique spędzą kilka tygodni w domu ojca w Barcelonie. Choć sądzono, że to były piłkarz pojedzie do Miami odebrać swoje dzieci, najwyraźniej nastąpiła zmiana planów. Według La Vangardia, w sobotę Shakira poleciała do Hiszpanii, aby zostawić Sashę i Milana u ojca co najmniej do 19 czerwca.