Shazza ma raka! "Robiłam kontrolne badania. Wynik na początku POWALIŁ MNIE Z NÓG"

Analiza 28 min. temu

Dlaczego u bogatych osób bez skłonności genetycznych biorą się nowotwory? To jest po prostu tak, że można mieć kasę, ale swoje zdrowie (na przykład zdrowe jedzenie) całkowicie lekceważyć. Do tego nie mieć żadnej aktywności fizycznej, a do tego pić alkohol lub palić papierosy. Jak to wszystko się połączy, to niestety może powstać nowotwór (już pomijam zanieczyszczone powietrze spalinami i dymami). Tak samo nie rozumiem ludzi, którzy pracują, zarabiają dużo kasy, a dziennie palą po 20-30 papierosów. Jaki ma SENS ich praca? Po co zarabiać pieniądze jak się celowo skraca swoje życie i zwiększa ryzyko śmiertelnej choroby? W tym nie żadnego sensu. Jak masz kasę, to tym bardziej rób wszystko żeby na nic nie zachorować, cieszyć się zdrowiem i wydawać tą kasę na podróże, samochody, mieszkania, ale zarazem na najzdrowsze jedzenie ekologiczne, bo jesteś tym co jesz. Również można sobie kupić dobry rower dla zdrowia i to zarówno zwykły jak i stacjonarny.