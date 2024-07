Shelley Duvall nie żyje. Aktorka miała 75 lat

Rola Wendy Torrance w „Lśnieniu” była jednym z najważniejszych momentów w jej karierze. Stanley Kubrick, znany ze swojego despotyzmu, wywierał na Duvall ogromną presję na planie filmowym, co doprowadziło ją na skraj wyczerpania psychicznego. Krytycy początkowo oceniali jej kreację jako histeryczną, co skończyło się nominacją do Złotej Maliny. Jednak w ubiegłym roku kapituła tej antynagrody cofnęła ją, uznając, że to Kubrick był głównym winowajcą jej cierpienia na planie.