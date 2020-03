Siostra Michała Szpaka poddana kwarantannie we Włoszech z powodu koronawirusa: "Wszystko będzie dobrze"

Carbi 55 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ludzie zrozumcie- to tylko od nas zależy kiedy wirus sie skończy w Polsce! Zamknijcie sie na 2-3 tyg bez roznoszenia tego g***a! Epidemia minie! Ale nie wychodźcie! Zaczęło sie od 1 pacjenta z Niemiec, teraz juz ponad 600 osób! Czy to do Was nie dociera? Potem żale, ze gospodarka pada bo wszystko będzie miesiącami zamknięte -a wystarczyłoby 2-3 tyg!