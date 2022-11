Siwowłosa Kim Kardashian obnaża przed światem swoje DŻINSOWE MAJTKI (ZDJĘCIA)

Anna 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

I to jest właśnie powód idiotyzmów naszych celebrytów. Być jak Kim. Tylko że Kim to Kim. Można jej nie lubić,mozna lubić, ale to ona jest tą która zmieniła wszystko. Była pierwsza, i niepowtarzalna. A nasze pato celebrytki uważają ze jak po udają na Ig jakie mają cud życie, jakie mają bogactwa (na kredyt co pokazała pandemia) albo że mają coś do powiedzenia, gdzie zazwyczaj to partyjne marjonetki to chodź troszkę będą jak ONA. Śmiech na sali. I nie ta liga.