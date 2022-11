Tak Kardashianki świętowały 67. urodziny Kris Jenner! Wszyscy PRZEBRALI SIĘ za jubilatkę: "Sto lat, KRÓLOWO" (ZDJĘCIA)

Rodzina Kardashianów ma ostatnio powody do świętowania. Dopiero co media rozpisywały się o hucznych obchodach urodzin Kim Kardashian, potem w 27. rok życia weszła Kendall Jenner , a już dwa dni później przyszła pora na nestorkę rodu. Bez Kris Jenner , która w sobotę obchodziła 67. urodziny, nikt zapewne nie usłyszałby ani o słynnej sekstaśmie, ani pozostałych skandalach z udziałem familii z Calabasas.

Wszechstronna bizneswoman przyjęcie urodzinowe postanowiła wyprawić z jednodniowym wyprzedzeniem. Na imprezie pojawiły się prawie wszystkie jej pociechy (poza Kendall zabrakło oczywiście Roba , ale to akurat było do przewidzenia). Uwagę przykuwał tu przede wszystkim dress code dla gości. Wszyscy przybyli mieli bowiem przebrać się za... jubilatkę.

I tak Kim Kardashian przebrała się za Kris znaną z mema z piosenką Moulin Rouge. Khloe wcieliła się w Kris zainspirowaną postacią Mirandy Priestly, Kourtney zaprezentowała Kris z teledysku Ariany Grande do piosenki Thank you, next, a Kylie zaszalała w kostiumie mamy z lat 90. Udział w przebierankach wzięła także najstarsza córka Kim i Kanyego Westa - North. Dziewczynka wystąpiła jako swoja babcia w stroju codziennym.