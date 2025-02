Skolim wyraźnie PRZYPAKOWAŁ. Fajna przemiana?

Nie podoba nam się, bo jest na sterydach i nie zgadzamy się na obniżanie standardów. Chcemy otaczać się ludźmi inteligentnymi i z klasą, bo to oni stanowią fundament dobrze funkcjonującego społeczeństwa. To oni inspirują młodsze pokolenia, pokazują, że warto się rozwijać, poszerzać horyzonty i dążyć do czegoś więcej niż tylko przeciętność, która on serwuje.