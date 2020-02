Ilona Felicjańska filozofuje na wakacjach w Egipcie: "Mam w sobie mądrość, która mnie prowadzi"

WWo 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Masz w sobie wódę, które Cię prowadzi do kolejnego chlania a nie mądrość. Jesteś w alkoholowym ciągu od 2 miesięcy. Bez trzeźwienia. Zgarnia Cię policja, siedzisz w areszcie, Twój luby publikuje fotę jak robisz mu loda... i nic! nie ma takiej siły, która pokazałaby alkoholikowi jak bardzo jest na dnie bo on zawsze dorobi swoją ideologie jak to "wewnętrzna mądrość go prowadzi" a nie fizyczne i psychiczne uzależnienie. Wmówi sobie, że w codziennym uchlewaniu się od rana jest jakiś "wyższy cel" , ze to nie słabość psychiki, która wymaga LECZENIA. Tam się wydarzy tragedia, każdy na to patrzy i widzi do czego całość zmierza. każdy tylko nie sami zainteresowani bo ich prowadzi wóda.