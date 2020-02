Skryty pod futrzaną czapą Quebonafide chwali się lodowatą kąpielą: "Morsowanie czas zacząć" (FOTO)

Bbbb 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wyszło!!! Sorry ale wygląda jak psychiczny pozatym udawanie za cenę promowania czegoś nie mając własnego zdania jest żałosne!!! Skoro był wokalistą jakiego lubli To po co robić z siebie coś czym się nie jest !!! A no tak kasa musi się zgadzać i nic więcej co te pseudo gwiazdy mając dzisiaj do zaoferowania napewno nie siebie tylko ciągle kogoś udając!!! Mam 35 lat i nie kupuje tego