Sławomir i Kajra reagują na plotki o KRYZYSIE w małżeństwie: "Nasi bliscy są wystraszeni"

Po awanturze w sejmie władze Poczty Polskiej poszły po rozum do głowy i zawiesiły program dobrowolnych odejść i zwolnień,czyli tak zwane PDO do jesieni. Mam nadzieję,że wyrzucą na zbity pysk tego Cichosza i jego przydupasów, którzy w ogóle nie służy Poczcie Polskiej,a którzy zostali powołani za zgodą Tuska na obecne kierownicze stanowiska Poczty Polskiej. Po tych ich idiotycznych pomysłach w niektórych placówkach nie ma kto doręczać litów i paczek,rejony są obsługiwane co kilka dni,a niedostarczone listy zalegają stosami w Urzędach Pocztowych. Trzeba po prostu wkurzyć społeczeństwo, żeby wynieśli to towarzystwo z tego Sejmu i tych ministerstw, wywieźć na taczki i do gnojówki, zwłaszcza tego hyżego roja