"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga już IRYTUJE SIĘ NA MĘŻA: "Chcę ciebie TRZEŹWEGO"

Ludzie, przestańcie się czepiać tej dziewczyny! Zachowanie nie to, fryzura nie ta, mówi nie to co trzeba. Wy wszyscy tacy idealni jesteście, to zajmijcie się swoim idealnym życiem. Dziewczyna dość specyficznie zachowała się na ślubie, ale co z tego? Komu to przeszkadza? Wyjmijcie sobie kijki z tyłka albo przyjmijcie to wiadomości, że nie każdy musi wpasować się w wasze kryteria. Przypominam, że w poprzedniej edycji na ślubie Wojtka i Agnieszki też było dość wesoło, a jakoś nikt nie robił z tego problemu. Iga wyglądała tak jak ONA chciała, więc przestańcie się czepiać, "Panie idealne". Kamila też każdy zjechał wzdłuż i wszerz a z kolejnymi odcinkami okazuje się, że to fajny gość. Zanim coś napiszecie, przejrzyjcie się w lustrze, czy z wami wszystko ok.