"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza ZAZDROSNA o Kamila: "Koleżankę zaprasza się DO DOMU?"

Piąta edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia nieustannie dostarcza wielu emocji. Widzowie już na początku orzekli, że pary zostały źle dobrane.

Kolejne odcinki zdają się potwierdzać przeczucia widzów. Nawet w najlepiej rokującym do tej pory małżeństwie Izy i Kamila zaczyna się psuć.

W najbliższym odcinku, który jest już dostępny na Player.pl, można zobaczyć scenę zazdrości, jaką Iza urządziła mężowi.

Ja do niego oddzwoniłam, on nie odebrał i napisał mi wiadomość, że ma gościa, No okej, przyjęłam - ma gościa, nic takiego złego się nie dzieje... Ale gdzieś przez myśl przeszło mi, że jest to kobieta - mówiła podejrzliwa Iza.

Mogłeś napisać, że zapraszasz Sylwię, a ty mi tylko napisałeś, że masz gościa. Tak to teraz wygląda, jakbyś nie chciał, żebym wiedziała o tym. Zaprosiłeś ją do siebie? A nie mogliście się gdzieś spotkać w miejscu neutralnym, na przykład w kawiarni? Gdybym nie zapytała, to byś nie powiedział - oskarżała męża podczas jazdy samochodem.

Kamil próbował się bronić.

Powiedziałbym! Przecież to nie jest żadna tajemnica, nie mam nic do ukrycia. To jest koleżanka, to nie jest jakaś miłość. Nic między nami nigdy nie było i nie będzie. Nie uważam, że to jest coś złego. Nie miałbym pretensji, gdybyś ty się spotkała z jakimś swoim znajomym - mówił.

Znowu dostałam taki sygnał, że może być ze mną nieszczery, że coś może być nie tak. No bo jak to? Żona pojechała, a koleżankę zaprasza się do domu? - drążyła Iza.

Uczestniczka już wcześniej wspominała, że w przeszłości wielokrotnie była raniona, a nawet zdradzana przez partnerów.

Iza za bardzo zwraca uwagę na swoją przeszłość. Ja też miałem lepsze i gorsze chwile, ale zostawiłem swoją przeszłość za sobą - skomentował Kamil.

Do kolejnego nieporozumienia dojdzie też między Igą i Karolem. Tym razem Iga będzie miała do męża pretensje o to, że wrócił do siebie, zamiast iść z nią na parapetówkę do znajomych, mimo że wcześniej zapewniała, że to nie problem.

Związkowi Laury i Maćka też daleko do sielanki. Maciek jest bardzo zaangażowany, podczas gdy Laura trzyma go na dystans.

Wróżycie którejś z tych par wspólną przyszłość?

