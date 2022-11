"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Patryka i Marty jednak nie przetrwało? Internauci: "To jego NOWA KOBIETA" (FOTO)

ChybaNieJedna... 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Coś ich widziałam 2 czy 3 razy... Wrażenie takie, że gdyby to była prawda z nową partnerką, to nie byłabym zaskoczona. Oni rzeczywiście nie żyli że sobą najgorzej, całkiem fajnie, ale mogło się stać tak, że na etapie przyjaźni ta relacja się wyczerpała. Właśnie w momencie decyzji kto u kogo, praca i co dalej zaczęło się chyba robić pod górkę. A umówmy się, oni nie byli na tym etapie ze sobą tak blisko i połączeni takim uczuciem, żeby jedno dla drugiego w ogień skoczyło. Jako przyjaciele wyglądało to obiecująco, a co do poważnego związku to jeszcze po odcinkach ciężko stwierdzić. Nawet bym powiedziała, że mimo ciepłych słow i uśmiechów widocznych w tv, mogło to wszystko szybko opaść w perspektywie przyszłości