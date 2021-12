"Ślub od pierwszego wejrzenia". Siostra Pawła odpowiada Kasi tłumaczącej, czy pozwała męża o ALIMENTY: "KAŚKA, SERIO?"

Kasia 20 min. temu zgłoś do moderacji 34 2 Odpowiedz

Kompletnie niedopasowani ludzie. On czyta książki mądre, ona romansidła. On nie ma z nią o czym rozmawiać. Bo ona nie potrafi. Jest cały czas złośliwa, nawet dla swojego psa. Nie wiem co kierowało "specjalistami", żeby połączyć tych ludzi. Oni tak na zasadzie, że dobrze żeby się różnili. Ale to nie na tym polega, bo oni nie mogą znaleźć ze sobą nic wspólnego, nic. Tak samo Tomek i Julia. Ten facet nie powinien być dopuszczony do tego programu. Nie można serwować dziewczynie chorego człowieka, bo on chory jest. Nie jest zły, ale Asperger to jest poważne wyzwanie dla drugiego człowieka, wiem cos o tym bo mam partnera z Aspergerem. I ona miała zakładać z nim rodzine? Ja bym ich do sądu podała.