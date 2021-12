Smagana filtrami Katarzyna Skrzynecka z pociechą dekorują ciastka W PEŁNYM MAKIJAŻU: "Córka jak malowana" (FOTO)

Katarzyna Skrzynecka od jakiegoś czasu króluje na łamach portali plotkarskich za sprawą "instagramowych" metamorfoz. Choć aktorka zaprzecza, że majstruje przy zdjęciach, które trafiają na jej profil, to niestety coraz trudniej traktować jej zapewnienia poważnie. Widzą to też fani, którzy krytykują intensywny retusz, któremu poddawane są publikowane przez nią materiały.

Wszechobecna krytyka wywołała oczywiście Katarzynę Skrzynecką do tablicy, jednak aktorka stwierdziła jedynie, że "ją to śmieszy i nie interesuje" . Niedługo potem próbowała nawet udowodnić wszystkim, że nie retuszuje zdjęć, publikując selfie bez makijażu i w wersji glamour. Zgodnie z oczekiwaniami, nie wszystkich jednak przekonała...

Po krótkiej przerwie od oskarżeń o retusz Kasia znów wróciła do formy, o czym świadczy jej nowy post. Święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego aktorka postanowiła pokazać obserwującym, jak wraz z pociechą dekoruje świąteczne wypieki (sponsorowanym) ekwipunkiem . Całości towarzyszy oczywiście obszerny post, w którym jurorka "Twoja twarz brzmi znajomo" rozpływa się nad tym wyjątkowym czasem.

Niestety post aktorki jest o tyle dziwny, że przez nałożone na zdjęcia filtry szafki kuchenne rozpłynęły się niczym we mgle, a ona ledwo przypomina samą siebie. Wygładzona do granic możliwości skóra pięknie prezentowała się natomiast w towarzystwie świątecznych wypieków, a aktorka wywiązywała się ze "słodkiej współpracy" w pełnym, wyjątkowo ciężkim makijażu. To z pewnością dość specyficzny wybór, ale w końcu nikt jej nie może tego zabronić...