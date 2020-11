Pogrążona w zadumie Magda Gessler pozuje ze zdjęciem nieżyjącej mamy: "Kupiłam jej kwiaty ulubionego koloru"

Święto Zmarłych to dla Polaków bardzo ważny dzień. Co roku odwiedzają groby swoich bliskich, by położyć kwiaty, zapalić znicze i oddać się zadumie. W tym roku niestety ta możliwość została nam odebrana, ponieważ w ostatniej chwili premier Mateusz Morawiecki zadecydował o zamknięciu cmentarzy.