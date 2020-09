Śnieżnobiała Georgina Rodriguez wkracza na czerwony dywan Festiwalu w Wenecji z METKĄ przy marynarce (ZDJĘCIA)

Za największy sukces w dotychczasowej karierze Georginy Rodriguez można uznać moment, w którym pracując jeszcze jako ekspedientka w jednym z luksusowych sklepów w Madrycie poznała Cristiano Ronaldo , dzięki czemu ustawiła się do końca życia. Obecnie ukochana najbogatszego piłkarza na świecie funkcjonuje przede wszystkim jako influencerka i stała bywalczyni czerwonych dywanów.

Najnowsza okazja do zabłyśnięcia przed obiektywami aparatów markowymi ubraniami, które funduje jej Cristiano, nadarzyła się podczas trwającego obecnie Festiwalu Filmowego w Wenecji . Fotoreporterzy przyłapali celebrytkę przed popularnym wśród gwiazd hotelem Excelsior Venice Lido Resort.

Podczas gdy kompletnie nieświadoma kochanka Ronaldo uśmiechała się do fotoreporterów, z jej marynarki wesoło zwisała metka sklepowa. Nie spodziewamy się jednak, żeby Georgina zamierzała oddać marynarkę po jej założeniu - jest to bowiem klasyczna metoda działania celebrytek, których nie stać na wystawne życie, a partnerka Ronaldo z pewnością się do takich nie zalicza.