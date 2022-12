Sonia Bohosiewicz jest zakochana? Tygodnik twierdzi, że spotyka się ze ZNANYM komikiem

Iza 33 min. temu zgłoś do moderacji 62 7 Odpowiedz

Oni tak każdy z każdym... Szoł biznes. U nich to norma. Inaczej nie jesteś "cool" i "trendy". Co innego Ś. P. Franciszek Pieczka. On miał szacunek do każdego. Do żony zwłaszcza. Dlatego tyle lat byli że sobą. Teraz ludzie nie powinni się wiązać. Większość z nich nie jest na tyle dojrzała emocjonalnie, aby schodzić w związek.