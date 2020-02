Sophie Turner i Joe Jonas spodziewają się dziecka!

Joe Jonas i Sophie Turner bez wątpienia należą obecnie do najgorętszych par show biznesu. Chociaż na początku ich znajomości wielu wróżyło im jedynie przelotny romans, ich uczucie okazało się na tyle silne, że w 2019 roku wzięli spontaniczny ślub w Las Vegas. Niedługo później natomiast Jonas i gwiazda Gry o tron ponownie stanęli na ślubnym kobiercu, tym razem w gronie rodziny i przyjaciół.

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce małżeństwo czekają ogromne życiowe zmiany. Jak donosi Just Jared, Sophie i Joe spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka.

Wygląda na to, że 23-letnia aktorka chce jak najdłużej cieszyć się prywatnością w błogosławionym stanie. Według kolejnego informatora Just Jared w tym celu przykłada dużą wagę do noszonych w ostatnim czasie kreacji.