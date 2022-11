Spice Girls (minus Mel B) wspólnie świętowały 50. urodziny Geri. Przyszła nawet Victoria Beckham: "KOCHAM WAS" (ZDJĘCIA)

Spice Girls były przed laty globalnym fenomenem. Czas jednak leci, a po wstrzymaniu aktywności byłe Spicetki skupiły się na własnych sprawach. O szansach na to, aby fani zobaczyli je znów na scenie w pięcioosobowym składzie, mówi się już od dawna, jednak Victoria Beckham ma co do tego pomysłu mieszane uczucia.

Spice Girls znów razem. Pojawiły się na 50. urodzinach Geri

Nie oznacza to natomiast, że byłe Spicetki podzielił konflikt, o czym też intensywnie się plotkowało wiele lat temu. Na co dzień co prawda zajmują się swoimi sprawami, ale ich medialne drogi czasem się przecinają, dając fanom szansę na "mini reunion". Tak jest i tym razem, a wszystko z okazji 50. urodzin Ginger Spice, czyli Geri Halliwell.

Co więcej, co prawda Victoria Beckham na scenę wracać nie zamierza, ale przyjęła zaproszenie na imprezę jubilatki i wytrwale relacjonowała cały wieczór. Na miejscu zrobiła sobie nawet kilka zdjęć z Emmą i Mel C, a potem także we czwórkę z samą Geri. Tym razem w składzie grupy zabrakło Mel B, jednak pozostałe dziewczyny świetnie się razem bawiły.

Victoria Beckham pokazuje, jak świętowała urodziny koleżanki ze Spice Girls

W instagramowym poście Victorii widzimy, jak razem z Emmą i Mel C pozuje do pamiątkowego zdjęcia, a potem obejmuje pierwszą z nich podczas samej imprezy. Na jej instastories też trafiło kilka kadrów, w tym zdjęcie grupowe w czteroosobowym składzie. Trzeba przyznać, że od czasu świetności formacji wiele się zmieniło, jednak ich przyjaźń - jak widać - najwyraźniej trwa w najlepsze.

Co ciekawe, Daily Mail donosi, że Mel B również miała być tego dnia obecna na imprezie Geri. Nie jest więc jasne, czy po prostu nie chciała fotografować się razem z koleżankami z zespołu, czy zatrzymały ją inne okoliczności i ostatecznie się nie pojawiła.

Zobaczcie, jak razem świętowały.

