Spocona Agata Rubik komentuje "przytyki" Edyty Pazury: "Źle to sobie zaplanowała w TYM SWOIM PLANERZE"

Nastąpiła totalna dezorganizacja mojego życia. Jak to tak ma wyglądać, to ja nie chcę! - narzekała.

We wtorek marzenia Agaty Rubik wreszcie się spełniły i wyprawiła jedną z córek do szkoły, a sama pognała na siłownię. Ćwicząc na bieżni, przeprowadziła na InstaStories Q&A. Na pytanie, dlaczego jej córka wróciła do szkoły, odpowiedziała, że to "magia". Padło też pytanie o to, czy siłownie są otwarte. Okazuje się, że Rubikowa obeszła przepisy.