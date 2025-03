Marcin Hakiel w "DDTVN" zapewnia, że chce kolejne dziecko. Dominika jest mniej entuzjastyczna: "BYŁABYM NA NIE"

Dla mnie prawdziwe życie to gromadka dzieciaków, wrzask, śmiech i wieczny bałagan! To jest dopiero radość, a nie te wasze puste, sterylne mieszkania i kariery. Kobieta bez dzieci to jak ogród bez kwiatów – pusto i smutno. A te wasze 'pijaczki' i 'zaniedbane'? To chyba patrzycie w lustro! Prawdziwa kobieta to siła, miłość i poświęcenie, a nie te wasze egoistyczne fanaberie. I nie, nie jestem w mniejszości, bo to my, wielodzietne matki, dajemy życie i przyszłość temu światu. A wy? Co wy dajecie? Puste statystyki i narzekanie na brak 'atrakcyjnych perspektyw'?