Sprytna Kasia Nosowska apeluje do Polaków o ZWOLNIENIE prezydenta: "Ze zmęczenia można nie wiedzieć, można MAJACZYĆ"

Mój nick 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mnie przekonał do faktu ze wszyscy pseudoartyści są pseudoturystami tylko dlatego ze kapowali w SB, aż tu naraz pojawia się smutny Pan i mówi, pamiętasz swoje zobowiązania, masz zrobić to i to bo jak nie to obejrzysz w gazetach swoje cudem odnalezione dokumenty i pani Katarzyna chce nie chce pisze co smutny Pan kazał.