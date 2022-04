Stacje telewizyjne współpracujące z Antkiem Królikowskim MIGAJĄ SIĘ od komentarza w sprawie skandalicznej gali!

Od wydarzenia zdążyła odciąć się również większość osób mniej bądź bardziej zaangażowanych w projekt, w tym niezgadzający się z formułą gali uczestnicy Royal Division. Sam Królikowski wystosował zaś "przeprosiny" , którymi udowodnił jedynie, że mimo masowej krytyki, wciąż nie pojmuje, jak bardzo obrzydliwe jest to, co wymyślił...

Zastanawiamy się więc, co w obliczu tego, co reprezentuje sobą ostatnio Antoni, zamierzają zrobić jego pracodawcy. Nie tak dawno głośno było o konsekwencjach, jakie za swoje działania poniosła Barbara Kurdej-Szatan. Nad tym, czy tatę Vincenta spotka podobny ostracyzm, zastanawia się w jednym z najnowszych instagramowych wpisów Karolina Korwin Piotrowska.

Basia jest kobietą. Teraz mamy gwiazdora, który od kilku miesięcy stacza się na oczach mediów i naszych. Klika się. Robi on teraz rzecz głupią, haniebną, niedopuszczalną. W czasach wojny, realnej śmierci, on "ratuje świat". Pan AK jest mężczyzną - wskazuje. Pytanie brzmi: Czy spotka go taki sam ostracyzm, co Baśkę? Jak zachowają się teraz jego pracodawcy, sponsorzy, jak opiszą to media? Czy będzie w ogóle jakaś reakcja? Czy media, jak TVP, poświęcą mu tyle czasu co jednej kobiecie za jeden post? Straci pracę? Kontrakty? (...) - zastanawia się.