Stanowski DRWI z oświadczenia Janoszek. Twierdzi, że nie ocenił negatywnie jej dorobku zawodowego, bo takiego... nie ma (WIDEO)

We wtorkowy poranek Natalia Janoszek opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym odniosła się do materiału Krzysztofa Stanowskiego opublikowanego na Kanale Sportowym. Celebrytka po długiej przerwie milczenia poinformowała, że planuje pozwać dziennikarza.

Każde bezprawne działanie naruszające dobro osobiste wymaga reakcji. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu tych materiałów przez kancelarię prawną, po ich konfrontacji z dokumentami i dowodami potwierdzającymi brak rzetelności oraz brak zgodności z faktami z mojego życia zawodowego, podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Stanowskiemu - napisała w oświadczeniu.

Krzysztof Stanowski odpowiedział na oświadczenie Natalii Janoszek

Krzysztof Stanowski już chwilę później w rozmowie z Pudelkiem wyznał, że... bardzo się z tego powodu cieszy.

Serial sądowy, który przed nami, może być najchętniej oglądaną produkcją w życiu tej blagierki. Już miałem nadzieję, że ze wstydu zakopała się pod ziemię, ale ktoś jednak wziął szpadel i tę chodzącą żenadę wydobył ponownie na powierzchnię. Ale bardzo mnie to cieszy, bo będzie okazja, by regularnie - o ile rozprawy będą regularne - przypominać ludziom, by nie wierzyli w te wszystkie zmyślone gwiazdy - przekazał Pudelkowi.

Niedługo później Krzysztof Stanowski opublikował na Instagramie wideo, w którym przekazał wszystkim swoje oświadczenie. Dziennikarz ironicznie stwierdził, że nie ocenił przecież negatywnie dorobku zawodowego Janoszek, ponieważ ten dorobek (jego zdaniem) nie istnieje.

Ja jedynie twierdziłem, że Pani Natalia Janoszek nie ma żadnego dorobku zawodowego, więc nie ma czego oceniać - powiedział na nagraniu.

Wystosował też przeprosiny dla osób (a nawet Natalii), które jego słowa uznały za negatywną ocenę:.

[...] Przenigdy nie doszło do tego, bym negatywnie oceniał dorobek zawodowy Pani Natalii Janoszek. Jeśli ktoś tak zrozumiał, jeśli Pani Natalia tak to zrozumiała, to przepraszam - dodał.

Treść oświadczenia prezentujemy poniżej:

Dzień dobry, przynajmniej przez następne pół godziny będzie to mój jedyny komentarz do informacji, że pani Natalia Janoszek zamierza wytoczyć mi proces sądowy. Otóż chciałem zaznaczyć szczerze, że nigdy, przenigdy nie doszło do tego, bym negatywnie oceniał dorobek zawodowy Pani Natalii Janoszek. Jeśli ktoś tak zrozumiał, jeśli Pani Natalia tak to zrozumiała, to przepraszam. Ja jedynie twierdziłem, że Pani Natalia Janoszek nie ma żadnego dorobku zawodowego, więc nie ma czego oceniać. Dziękuję. Z wyrazami szacunku, Krzysztof Stanowski - przekazał w oświadczeniu Krzysztof Stanowski.

