Sukces Jennifer Lopez: została twarzą klapek (FOTO)

Oczywiście i za granicą mają swoje "twarze", i to nie byle jakie. Jennifer Lopez znów została twarzą obuwia , dopisując tym samym do długiej listy osiągnięć jeszcze i pozowanie z butem. Wszystkim pochwaliła się oczywiście na Instagramie.

Jennifer, która jesienią skończy 52 lata, wygląda jak zwykle uwodzicielsko i zniewalająco, przytulając się do neonowego klapka. Gwiazda przykłada go do czoła, stosując oryginalną obuwniczą terapię w postaci klapkowych okładów. To już kolejna odsłona kampanii J Lo dla Designer Shoe Warehouse. Podobno w ubiegłym roku producenci musieli nieco zmienić kolekcję reklamowaną przez gwiazdę, bo okazało się, że w pandemii mało kto chce kupować szpilki. Wiadomo, że od roku najbardziej (nomen omen) chodliwe są kapcie.