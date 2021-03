Sukces Meghan Markle w walce z tabloidami. Doprowadziła agencję paparazzi DO BANKRUCTWA!

Marti 27 min. temu zgłoś do moderacji 20 10 Odpowiedz

Moment, jakiś szmatławiec ma wytoczoną sprawę w sądzie z Meghan Markle, bo zapewne upublicznili jakieś nieprawdziwe informacje i/lub zdjęcia i teraz płaczą, bo nie mają kasy na obronę?! Sorry, ale gdyby byli pewni swojej racji to zwyczajnie wygraliby sprawę i mieli pieniądze. Jeszcze ten tytuł, że to Meghan doprowadziła ich do bankructwa, co za obrzydliwa manipulacja. Sami to zrobili!