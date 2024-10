Sukces Weroniki Rosati: została WSPÓŁPRODUCENTKĄ produkcji z udziałem plejady hollywoodzkich gwiazd!

W rodzimym show-biznesie mamy całkiem sporo gwiazd, które nie ukrywają, że marzyły o międzynarodowej sławie. Udało się to jednak tylko nielicznym. O karierze za wielką wodą sporo mogłaby opowiedzieć Weronika Rosati, która przed laty, po złych doświadczeniach związanych z nauką w łódzkiej Szkole Filmowej, wyjechała do USA. Tam ukończyła studia w Lee Strasberg Theatre and Film Institute.