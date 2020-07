Surfer Jonah Hill ŁAPIE FALE na plaży w Malibu (ZDJĘCIA)

Jonah Hill jest znanym aktorem komediowym, który dodatkowo sprawdza się w roli producenta, reżysera, a także komika. 36-latek ma na swoim koncie występy w takich filmach jak Wpadka, Klik: I robisz, co chcesz czy Evan Wszechmogący. Jednak większość z pewnością kojarzy go za sprawą roli w Wilku z Wall Street, gdzie grając u boku Leonardo DiCaprio , wcielił się w postać Donniego Azoffa.

Jonah Hill miał zapalenie oskrzeli przez wciąganie sztucznej kokainy

Mimo że Amerykanin ewidentnie nie zamierza katować się drakońskimi dietami, najwyraźniej nie ma najmniejszego problemu z aktywnością fizyczną. Ostatnio przyłapano go podczas porannego surfowania. Hilla sfotografowano na jednej z plaż w Malibu, gdzie z zaangażowaniem oddawał się wodnemu sportowi. Ubrany w obcisłą piankę surfingową aktor robił, co mógł, by jak najdłużej utrzymać się na desce. Bywało różnie, jednak ambitny Jonah nie zamierzał się poddawać i z uporem próbował chwytać kolejne fale.