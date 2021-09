Sylwia Bomba mędrkuje: "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie"

Ja na przykład bardzo lubię przebywać z ludźmi, którzy czuję, że są zadowoleni z tego, co mają, co osiągnęli, tu, gdzie są, tak, jak wyglądają - wyliczała celebrytka. Oczywiście, że oni nie są perfekcyjni i idealni, ale doceniają to, co mają, bo zawsze może być gorzej. Ja na przykład podchodzę tak do życia, że dobrze, no mogłabym mieć mniejsze biodra, dłuższe nogi, ale jakby dziękuję za to, że mam takie, jakie mam, bo inni mają dużo gorzej. Oczywiście to jest tylko porównanie, bo zaraz napiszecie, że ja mówię, że biodra itd.- zaznaczyła przezornie Bomba.