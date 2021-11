Sylwia Bomba nie żałuje samotnego macierzyństwa? "Jestem w stanie zrobić rzeczy, o które siebie nie podejrzewałam"

Po rozstaniu z wieloletnim partnerem Bomba musiała ułożyć sobie życie na nowo. Jej trzyletnia córka zaczęła chodzić do przedszkola i dzięki temu samotna mama ma więcej czasu na realizowanie zawodowych obowiązków. I choć takie życie jest trudniejsze niż wcześniej, to nie żałuje decyzji.

Chciałabym to powiedzieć wszystkim kobietom. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy są rzeczywiście szczęśliwe, to chciałabym, żeby o siebie walczyły, żeby nie bały się podejmować trudnych decyzji - stwierdziła.