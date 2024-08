Sylwia Bomba PŁAKAŁA, gdy pierwszy raz zobaczyła się w telewizji. Pokazała, jak wtedy wyglądała. "30 kg temu..."

Oga 44 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

co nam po jej figurze ??? Każdy ma swoją. Dziwne czasy że tylko brzuchy paralityków przyszło podziwiać 🥴🥴nad czym te niby zachwyty mają być? Jedna ma ciało takie druga takie i po co te artykuły co drugi o czyjejś sylwetce ? Co zmienia w naszym życiu czyjaś jakaś tam figura lub jej brak w przypadku owej pani ?!