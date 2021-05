Sylwia Madeńska zarzuca KŁAMSTWO Mikołajowi Jędruszczakowi: "Może chciał zrobić wokół siebie ZAMIESZANIE"

xxx 1 godz. temu zgłoś do moderacji 49 0 Odpowiedz

To co on wcześniej w wywiadach o niej mówił powinno go u niej skreślić go na dobre.Bo to kłamstwo,że nie byli razem to pikuś przy tym co mówił o niej wcześniej.Ale jak serce nie sługa niech mu da jeszcze 100 szans i dalej będzie rozczarowana i zawiedziona nim.Może lubi taki mentalny sadyzm u partnera.Tylko niech już nam oszczędzą tych żenujących wywiadów.