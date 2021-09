Sylwia Peretti wspomina ślub: "Nie liczyłam, ile nas to kosztowało. Mamy to gdzieś"

Mam nadzieję, że co roku będzie powtarzać taką imprezę. Był taki czas, kiedy kontrolowałam to, ile wydam na chleb, żeby móc przetrwać. Ile muszę pożyczyć, żeby mi prądu nie odcięli w domu. Na szczęście te lata mam daleko za sobą. Teraz nie muszę się martwić, co jeść i ile wydam na wesele. Nie liczyłam, do tej pory nie wiemy, ile wyszło i mamy to gdzieś. Ważne, że było spektakularnie.