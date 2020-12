Sylwia Peretti z "Królowych życia" kupiła LUKSUSOWEGO mercedesa! "Przedstawiam MACIUSIA" (FOTO)

po co 2 godz. temu zgłoś do moderacji 307 3 Odpowiedz

Czy na tym tandetnym programie można tyle zarobić? To po co ja uczyłam się, studiowałam, po co ciężko pracuję? Frajerka ze mnie. Wystarczyło być wulgarną, mieć wyzywający wygląd i pchać się do telewizji. Ot jaki prosty sposób na życie.