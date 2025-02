Syn Doroty Szelągowskiej ZAKAZAŁ mamie pojawiania się na premierach z jego udziałem!

Dorota Szelągowska karierę w mediach rozpoczęła lata temu. Dziś jest niewątpliwie jedną z największych telewizyjnych gwiazd w kraju. Specjalistka od aranżacji wnętrz może również pochwalić się uzdolnionym synem, który dość śmiało wkracza w świat rodzimego show-biznesu. Tematu Antoniego Sztaby nie zabrakło podczas rozmowy z naszą reporterką, Simoną Stolicką. Jak podkreślała Dorota, jej syn na swoją karierę pracuje sam.

Mam dwójkę dzieci. Jedno ma siedem lat, a drugie dwadzieścia cztery. Mam takie poczucie, że człowiek rodzi się już bardzo uformowany. To nie jest carte blanche. To jest uformowany charakter, zespół cech talentów innych rzeczmy. My rodzice trochę możemy, jednak jest to bardzo ograniczone. Myślę, że Antek tu gdzie jest, jaki jest, to że jest pracowity, zawdzięcza sobie - wyznała.

Dorota Szelągowska o Antonim Sztabie

Podczas rozmowy pojawił się również wątek serialu "Przesmyk". Jedną z ról w produkcji otrzymał Antek Sztaba. Okazuje się, że chociaż gwiazda TVN otrzymała zaproszenie na premierę, to nie mogła na nią przyjść, gdyż dostała zakaz od swojego syna. Wspomniała także, że w przeciwieństwie do pierworodnego, jego dziewczyna zaprosiła ją ostatnio na premierę swojej płyty.

Była premiera "Przesmyku". To jest premiera TVN-owska. Mój syn mi napisał, nie waż się przychodzić. Ja nie mam pozwolenia, żeby brać udział w wydarzeniach medialnych, gdzie on jest. Śmiałam się do niego, że Zalia zaprosiła mnie na premierę płyty, a Ty nie - mówiła Szelągowska.

Myślę, że to musi się osadzić. Nie wiem, co trzeba udowodnić, jak się jest młodych aktorem. Czy angaż w jednym z najlepszych teatrów w Polsce w wieku dwudziestu czterech lat nic nie znaczy. Czy to, że kończysz studia na akademii teatralnej, nic nie znaczy. Nie wiem, co trzeba udowodnić, żeby ludzie dali Ci spokój. Może nie trzeba czytać komentarzy - dodała w rozmowie z "Pudelkiem".

Przed kamerą Pudelka pojawił się też Maciej Dowbor, który przerwał rozmowę z Dorotą. Nie jest tajemnicą, że prezenter i specjalistka od urządzania wnętrz od lat są w bardzo przyjacielskich relacjach. Często publikują w social mediach wspólne zdjęcia i nagrania. Co zdradzili w rozmowie z reporterką Pudelka? Zobaczcie w załączonym wideo.

