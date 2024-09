Syn Michała Olszańskiego jest gejem. "Nie od razu to zaakceptowałem"

To jest fajny, poukladany facet. Wywlekliscie mu tego "mammografa" (a raczej psiapsóła Monika wywlekła- tacy przyjaciele to skarb ;) ). No ok. Ale przyznal sie do błędu. W tamtym wywiadzie też bardzo mądrze mowil o alkoholu i o innych waznych sprawach. W sprawie syna też jest szczery. Nie twierdzi ze od razu świetnie to przyjął. Musial do tego dojrzeć. Cenię go za to ze nikogo nie udaje.